«Куньлунь» проиграл 13 из 15 последних последних матчей

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду не сумел справится с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 1:8. Таким образом, команда, руководимая североамериканским специалистом Майком Кинэном, проиграла 13 сыгранных матчей из 15 последних.



Китайский клуб выбыл из зоны плей-офф, и сейчас находится на 10 месте в Восточной конференции с 42 очками после 32 игр. До начала неудачного отрезка «Куньлунь» выиграл 10 из 17 встреч.



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