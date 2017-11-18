Лундквист: Бобровский — однозначно один из лучших вратарей лиги

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения в матче с «Коламбус Блю Джекетс» поделился мнением об игре голкипера «мундиров» Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил все 36 бросков по своим воротам.



Бобровский позже был признан первой и единственной звездой игрового дня НХЛ.



«Игра Бобровского? Это однозначно один из лучших вратарей лиги», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина