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Второй подряд «сухарь» Кошечкина помог «Магнитке» одолеть «Северсталь»

Хоккей

«Северсталь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 0:1.

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Единственную шайбу в матче забросил Андрей Чибисов, отличившийся на 55-й минуте. Вратарь Василий Кошечкин сыграл на ноль, отразив 39 бросков.

«Магнитка» одержала вторую сухую победу кряду, до этого было обыграно рижское «Динамо» со счётом 3:0. В той встрече ворота также защищал Кошечкин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Чибисов (Эллисон, Пивцакин) – 54:50 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Северсталь
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