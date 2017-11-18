Второй подряд «сухарь» Кошечкина помог «Магнитке» одолеть «Северсталь»

«Северсталь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 0:1.

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Единственную шайбу в матче забросил Андрей Чибисов, отличившийся на 55-й минуте. Вратарь Василий Кошечкин сыграл на ноль, отразив 39 бросков.

«Магнитка» одержала вторую сухую победу кряду, до этого было обыграно рижское «Динамо» со счётом 3:0. В той встрече ворота также защищал Кошечкин.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.