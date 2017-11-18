«Даллас» — «Эдмонтон»: Радулов забил 7-й гол в сезоне после потери Макдэвида

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче с «Эдмонтон Ойлерз» забросил седьмую шайбу в сезоне.



В середине первого периода капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид потерял шайбу при входе в зону «Далласа», её выбил с клюшкой защитник Эса Линделль. Нападающий Антуан Руссель вместе с Радуловым убежал в контратаку, сделал передачу на россиянина, и тот попал в ближний угол.

Радулов проводит 20-й матч в сезоне, в которых он набрал 18 (7+11) очков.

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Видео гола Радулова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.