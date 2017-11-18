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Итоги дня МХЛ: «СКА-Серебряные Львы» выиграл шестой матч кряду

Хоккей

18 ноября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно три матча.

«Красная Армия» одержала крупную победу в матче с «Чайкой» — 4:0.

Авторами голов стали Валерий Бочкарёв, Никита Назаров, Егор Филин и Егор Корбит. Вратарь Александр Самойлов сыграл на ноль.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Бочкарёв (Мокрицын, Филин) – 19:27 (5x5), 2:0 – Назаров (Дёмин, Корбит) – 48:09 (5x5), 3:0 – Филин (Мокрицын, Бочкарёв) – 58:16 (en), 4:0 – Корбит (Дёмин) – 59:21 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел «Капитан» со счётом 6:5.

В составе победителей отличились Ян Свобода, Артём Кокшаров, Павел Крутий, Константин Беркутов и Никита Стижов, который оформил дубль. У «Капитана» Милад Томи отметился хет-триком, ещё по шайбе забросили Алексей Жилин и Амир Гараев.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
5 : 6 2:1, 1:3, 2:2
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Томи (Постнов, Жилин) – 12:22 (5x5), 1:1 – Свобода (Стрижов, Хуан) – 14:44 (5x4), 2:1 – Томи (Постнов, Жилин) – 19:09 (5x5), 3:1 – Жилин (Постнов) – 25:18 (5x5), 3:2 – Кокшаров – 30:29 (4x5), 3:3 – Стрижов (Свобода, Хуан) – 38:45 (5x5), 3:4 – Крутий (Кокшаров, Харинов) – 39:53 (5x5), 3:5 – Стрижов (Мартынюк, Хуан) – 45:37 (5x4), 4:5 – Томи (Постнов) – 50:24 (5x5), 5:5 – Гараев (Капкин, Улогов) – 55:08 (5x4), 5:6 – Беркутов (Стрижов, Хуан) – 55:51 (5x5)

«СКА-Серебряные Львы» одержал шестую победу подряд, переиграв «Русских Витязей» со счётом 2:0.

Шайбы забросили Фёдор Ведерников и Денис Куянов, голкипер Дмитрий Николаев оформил «сухарь».

МХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Ведерников (Куянов) – 55:53 (5x5), 0:2 – Куянов (Чернов) – 59:54 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Красная Армия МХК Русские Витязи МХК СКА-Серебряные Львы МХК Чайка ХК Капитан
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