Итоги дня МХЛ: «СКА-Серебряные Львы» выиграл шестой матч кряду

18 ноября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно три матча.

«Красная Армия» одержала крупную победу в матче с «Чайкой» — 4:0.

Авторами голов стали Валерий Бочкарёв, Никита Назаров, Егор Филин и Егор Корбит. Вратарь Александр Самойлов сыграл на ноль.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел «Капитан» со счётом 6:5.



В составе победителей отличились Ян Свобода, Артём Кокшаров, Павел Крутий, Константин Беркутов и Никита Стижов, который оформил дубль. У «Капитана» Милад Томи отметился хет-триком, ещё по шайбе забросили Алексей Жилин и Амир Гараев.

«СКА-Серебряные Львы» одержал шестую победу подряд, переиграв «Русских Витязей» со счётом 2:0.



Шайбы забросили Фёдор Ведерников и Денис Куянов, голкипер Дмитрий Николаев оформил «сухарь».