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«Даллас» нанёс поражение «Эдмонтону», на счету Радулова гол и передача

Хоккей

Хоккеисты «Даллас Старз» прервали серию из трёх поражений, выиграв у «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3.

Соперники забросили по две шайбы в первом периоде, на 21-й минуте Дрейк Калджула оформил дубль и впервые вывел гостей вперёд, но после «нефтяники» пропустили четыре гола. В составе команды победителей точным броском и двумя передачами отметился Антуан Руссель, а россиянин Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Это шайба стала седьмой для нападающего в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 3 2:2, 2:1, 2:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Руссель (Бенн, Клингберг) – 06:36 (5x5), 2:0 – А. Радулов (Руссель, Линделль) – 08:57 (5x5), 2:1 – Каджула (Макдэвид) – 16:54 (4x5), 2:2 – Макдэвид (Лучич, Клефбом) – 17:46 (5x4), 2:3 – Каджула (Нурс, Макдэвид) – 20:42 (5x5), 3:3 – Шор (Сегин) – 27:57 (5x5), 4:3 – Факса (Питлик, Олексиак) – 38:39 (5x5), 5:3 – Бенн (Руссель, А. Радулов) – 53:30 (5x5), 6:3 – Спецца (Бишоп) – 58:12 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов
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