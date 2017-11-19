«Даллас» нанёс поражение «Эдмонтону», на счету Радулова гол и передача

Хоккеисты «Даллас Старз» прервали серию из трёх поражений, выиграв у «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3.



Соперники забросили по две шайбы в первом периоде, на 21-й минуте Дрейк Калджула оформил дубль и впервые вывел гостей вперёд, но после «нефтяники» пропустили четыре гола. В составе команды победителей точным броском и двумя передачами отметился Антуан Руссель, а россиянин Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Это шайба стала седьмой для нападающего в сезоне.