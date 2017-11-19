«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Флориду», показатель полезности Дадонова «— 2»

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» прервали удручающую серию поражений из четырёх матчей, обыграв гостей из «Флорида Пантерз» во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Калифорнии завершилась со счётом 4:0.



Тайлер Тоффоли вывел хозяев вперёд на 9-й минуте, Джонни Бродзински, Энди Эндреофф и Тревор Льюис отличились точными бросками в третьем периоде противостояния.



Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 22 с половиной минуты, по итогам матча получив коэффициент полезности «— 2».