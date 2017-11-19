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«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Флориду», показатель полезности Дадонова «— 2»

Хоккей

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» прервали удручающую серию поражений из четырёх матчей, обыграв гостей из «Флорида Пантерз» во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Калифорнии завершилась со счётом 4:0.

Тайлер Тоффоли вывел хозяев вперёд на 9-й минуте, Джонни Бродзински, Энди Эндреофф и Тревор Льюис отличились точными бросками в третьем периоде противостояния.

Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 22 с половиной минуты, по итогам матча получив коэффициент полезности «— 2».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Тоффоли (Даути, Браун) – 08:14 (5x5), 2:0 – Бродзински (Йокинен, Дауд) – 42:23 (5x5), 3:0 – Эндреофф (Тоффоли, Кемпе) – 55:19 (5x5), 4:0 – Льюис – 57:07 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Флорида Пантерз Евгений Дадонов
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