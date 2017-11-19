«Бостон» и «Чикаго» сыграют в «Зимней классике» 2019 года

В матче «Зимней классики» 1 января 2019 года встретятся «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз», сообщается на официальном сайте НХЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Нотр-Дам», домашней арене спортивных команд Университета Нотр-Дама.



«Чикаго» в четвёртый, а «Бостон» в третий раз сыграют в «Зимней классике». В 2009 году «Блэкхоукс» играли с «Детройт Ред Уингз» (4:6), в 2015-м — с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3), а в 2017-м — с «Сент-Луис Блюз» (1:4). «Бостон» в 2010 году в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз» (1:2), а в 2016-м со счётом 1:5 уступил «Монреаль Канадиенс».

Матч 1 января 2019 года станет 11-й игрой «Зимней классики», которая впервые прошла в 2008 году.