Салливан — о поражении от «Чикаго»: слишком многое зависело от мелочей

Главный тренер действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче нападающий Артём Анисимов забил свой 10-й гол в текущем сезоне.

«Питтсбург» — «Чикаго»: шикарный гол Анисимова после обводки

«Мы играем правильно, когда контролируем территорию. Слишком многое в этом матче зависело от мелочей. Нам пришлось догонять, и нам совершенно точно надо стать лучше, если мы хотим оказаться там, где собираемся. Соперник умеет забивать голы», — цитирует Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.