36 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе поражение подряд и восьмое в 18 матчах сезона. «Бостон» выиграл второй матч кряду и восьмой из 19 в нынешнем сезоне. Матч завершился со счётом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Петер Цегларик, Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. В составе проигравших отличился Тимо Майер.

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин выиграл свой второй матч подряд. Россиянин отразил 36 бросков из 37. Процент отражённых бросков составил 97,3.

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