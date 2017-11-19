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36 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Сан-Хосе»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе поражение подряд и восьмое в 18 матчах сезона. «Бостон» выиграл второй матч кряду и восьмой из 19 в нынешнем сезоне. Матч завершился со счётом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Петер Цегларик, Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. В составе проигравших отличился Тимо Майер.

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин выиграл свой второй матч подряд. Россиянин отразил 36 бросков из 37. Процент отражённых бросков составил 97,3.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 3 1:2, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Майер (О'Реган, Уорд) – 04:50 (5x5), 1:1 – Цегларик (Дебраск) – 06:17 (5x5), 1:2 – Дебраск (Макэвой, Курали) – 10:46 (5x5), 1:3 – Хайнен (Миллер) – 54:09 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс Антон Худобин
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