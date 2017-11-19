Житник: у Тротца есть месяц, чтобы снять внутренние напряжения в «Вашингтоне»

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал нынешнее выступление «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате. На счету столичной команды 11 побед в 21-м матче.

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«Все ожидали, что осень-2017 «Столичные» проведут намного лучше. Год назад «Вашингтон», уверенно выиграв регулярный чемпионат, поднял планку очень высоко — и болельщики надеялись на такой же лёгкий старт. Летом команда потеряла двух-трёх полезных ветеранчиков среднего звена. Прежней чемпионской глубины уже нет, всё зависит от троек Кузнецова и Бекстрёма. Вратарь Холтби в целом осенью играет не так надёжно, как в прошлые годы. В целом я не драматизировал бы это как неудачи клубов. Не раз говорил, что в НХЛ большой и показательный хоккей начинается после рождественского перерыва.

После уникального старта, когда Овечкин в первых двух матчах чемпионата забросил семь шайб, в эмоциональном плане капитан несколько ушёл в тень. Может, действительно имеют место какие-то внутренние моменты. Овечкин — суперзвезда НХЛ, но сначала в тренировочном лагере становится популярной версия о его якобы лишнем весе. Затем стартует чемпионат, Овечкин делает покер и хет-трик, но его игровое время всё равно не является доминирующим в команде. Прежнего лидерства в игровом времени у главной звезды клуба всё равно нет. И это уже вопрос к тренерам.

В НХЛ первыми «казнят» не звёзд, а тренеров — это аксиома. С другой стороны, в отличие от КХЛ здесь с отставками не торопятся — обычно ждут до рождественского перерыва, 30-40 матчей. Даже в случае, например, с Риком Токкетом, «Аризона» которого в первых 22 играх одержала лишь четыре победы. Так что у Тротца есть ещё месяц, чтобы снять всё внутренние напряжения и улучшить результаты команды. Ожидания настолько велики, что даже место на границе плей-офф может не спасти от отставки», — цитирует Житника Russia-Hockey.