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Голы Орлова и Бучневича попали в топ-10 по итогам недели в НХЛ

Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.

НХЛ обнародовала топ-10 сейвов недели, Бобровский — на 1-м и 2-м местах

10. Макс Пачьоретти («Монреаль Канадиенс»)
9. Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»)
8. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
7. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)
6. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»)
5. Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс»)
4. Брайан Литтл («Виннипег Джетс»)
3. Джастин Абделькейдер («Детройт Ред Уингз»)
2. Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»)
1. Фил Кессел («Питтсбург Пингвинз») с передачи Евгения Малкина

Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Дмитрий Орлов Павел Бучневич
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