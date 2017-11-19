Худобин — о победе над «Сан-Хосе»: в 1-м периоде много работы, но мне нравится

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1). Хоккеист выиграл свой второй матч подряд. Он отразил 36 бросков из 37 и был признан первой звездой этого матча.

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«Мы сыграли хорошо. Мы выполнили установку тренера по игре в атаке, при этом блокировали много бросков. Мы играли все 60 минут. Я сделал несколько сейвов. Первый период? Работы было много, Но мне это нравится. Не приходится думать о чём-то ещё, кроме игры», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.