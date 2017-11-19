Экс-защитник «Витязя» Бурстрём перешёл в «Югру»

Шведский защитник Никлас Бурстрём перешёл в «Югру». Ранее в текущем сезоне хоккеист выступал за «Витязь», однако подмосковный клуб расторг с ним контракт. Новое соглашение рассчитано до конца сезона. Вопреки информации о возвращении в шведский чемпионат, Бурстрём продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Защитник Бурстрём покинул «Витязь»

В текущем сезоне на счету хоккеиста 29 матчей регулярного чемпионата КХЛ и один гол. Показатель полезности составил «-13».

Ранее клуб из Ханты-Мансийска расторг контракты с нападающим Евгением Скачковым и защитником Мартином Штайнохом.