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Куляш оформил дубль, но «Автомобилист» уступил рижскому «Динамо» по буллитам

Хоккей

Рижское «Динамо» на своём льду переиграло «Автомобилист» и выиграло третий матч из последних четырёх. В 32 матчах сезона на счету команды 8 побед. «Автомобилист» прервал свою серию побед на отметке в два матча. Однако уральцы набирают очки восемь матчей кряду. В 32 матчах сезона на счету команды 18 побед.

Рижане вышли вперёд усилиями Лауриса Дарзиньша на четвёртой минуте встречи. Денис Куляш на 18-й минуте встречи счёт сравнял. На 28-й минуте матча Брэндон Макмиллан во второй раз вывел рижскую команду вперёд. На последней минуте основного времени матча Денис Куляш сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов рижане вырвали победу, реализовав три попытки из трёх.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Дарзиньш (Зиле, Алишаускас) – 03:33 (5x5), 1:1 – Куляш (Кучерявенко, Кинг) – 17:46 (5x5), 2:1 – Макмиллан (Кристо, Индрашис) – 27:32 (5x5), 2:2 – Куляш (Голышев, Егоршев) – 59:12 (6x5), 3:2 – Кристо – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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