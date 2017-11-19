Куляш оформил дубль, но «Автомобилист» уступил рижскому «Динамо» по буллитам

Рижское «Динамо» на своём льду переиграло «Автомобилист» и выиграло третий матч из последних четырёх. В 32 матчах сезона на счету команды 8 побед. «Автомобилист» прервал свою серию побед на отметке в два матча. Однако уральцы набирают очки восемь матчей кряду. В 32 матчах сезона на счету команды 18 побед.



Рижане вышли вперёд усилиями Лауриса Дарзиньша на четвёртой минуте встречи. Денис Куляш на 18-й минуте встречи счёт сравнял. На 28-й минуте матча Брэндон Макмиллан во второй раз вывел рижскую команду вперёд. На последней минуте основного времени матча Денис Куляш сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов рижане вырвали победу, реализовав три попытки из трёх.

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