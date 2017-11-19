Пиганович: я бы не сказал, что ЦСКА — это другой мир. Можно играть и биться

Нападающий «Нефтехимика» Олег Пиганович прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В начале матча у нас получилось большинство. В целом мы хорошо бежали, у нас была своя система, тактика на игру. Мы старались её придерживаться, но чуть недотерпели в конце.



Мы особо на тренировках не отрабатываем буллиты. Ребята и так сами знают, как их бить. Но сегодня не получилось. Вратарь у них хорошо сыграл. Сорокин – игрок сборной, он хорошо двигается в воротах, контролирует игру.



Я бы не сказал, что ЦСКА — это другой мир. Можно играть и биться с каждой командой. Конечно, нельзя сказать, что сегодня была равная игра, ЦСКА чуть-чуть нас поддавливал. Но у нас была своя система», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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