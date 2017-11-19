М. Григоренко: ЦСКА мог бы выиграть у «Нефтехимика» и в основное время

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (3:2 ШБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московская команда отыгралась с 0:2.

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«Соперник забил после наших невынужденных удалений. Считаю, что в формате «5 на 5» наша команда играла хорошо, создавала много моментов. Преимущество было на нашей стороне. Мы могли бы выиграть и в основное время», — цитирует Григоренко пресс-служба «армейцев».

Также это видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.