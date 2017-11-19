Анкипанс: Салмела выбыл на 2-3 недели, слухи про Жердева не могу комментировать

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу над «Автомобилистом» в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.

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«Мы знали, в каком темпе «Автомобилист» умеет и захочет играть. Наш план заключался в том, чтобы сбить их ритм и играть быстрее. Получилось хорошо, практически все 60 минут контролировали ход игры, это была чисто командная победа. Также хочу поздравить всех болельщиков и жителей страны (18 ноября в Латвии отмечали день независимости. — Прим. «Чемпионата»), эта победа также для них.

Мы перед каждой игрой размышляем, кого ставить в ворота. Калниньш — первый номер в «Динамо», а с Армалисом мы работаем. Он хорошо работает на тренировках и готов выйти в случае необходимости. Слухи про Жердева я комментировать не могу, что касается Салмелы – он выбыл предположительно на 2-3 недели. Конечно, у хоккеистов всё заживает раньше, и я очень надеюсь, что он и Балинскис вернутся как можно скорее», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

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