Павлович: мне комфортно на любых площадках — «финской» и «канадской»

Форвард минского «Динамо» Александр Павлович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Матч пройдёт 20 ноября, начало в 12:30 мск. 18 ноября во Владивостоке минчане проиграли «Адмиралу» со счётом 0:5.

«Я стараюсь не отвлекаться от главной цели. Это одно из ключевых правил. Чем больше думаешь о чём-то, о чём не стоит думать, тем больше это мешает. Последний матч этого выезда. Уже накопилась усталость, восьмой день выезда, позади тяжёлые игры. Но это ничего не значит: выйдем на лёд и будем биться за победу.

Во Владивостоке была «финская» площадка, здесь «канадская». Мне комфортно на любых площадках. На таких, как здесь, игра чуть быстрее, чуть оперативнее стоит принимать решения, бросать при первой же возможности. Может, и на «Минск-Арене» в скором времени площадка уменьшится. Думаю, болельщикам это точно понравится: скорости возрастут, будет больше силовой борьбы.

«Динамо» в этом сезоне чередует удачные матчи с откровенно провальными? Не хватает стабильности. После хорошего матча, наверное, чувствуем себя слишком уверенно, широко расправляем плечи, но нужно готовиться к каждому сопернику. Сразу же после самого лучшего матча забывать о нём и начинать подготовку к следующему», — цитирует игрока официальный сайт минского клуба.