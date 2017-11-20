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Гол Якупова помог «Колорадо» отыграться и вырвать победу у «Детройта» в ОТ

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» одержал непростую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Ред Уингз» отличились Джастин Абделкейдер (15-я минута), Андреас Атанасиу (40) и Никлас Кронвалль (52). За «Колорадо» голы забили Эрик Джонсон (20), Наиль Якупов (54) и Карл Сёдерберг (60). Победу «Эвеланш» принёс точный бросок Натана Маккиннона на 3-й минуте овертайма.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 46 секунд. Голкипер Семён Варламов и защитник Андрей Миронов участия в матче не принимали.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4 1:1, 1:0, 1:2, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Абделкейдер (Ларкин, Уэлле) – 14:01 (5x5), 1:1 – Джонсон (Бэрри, Тонинато) – 19:44 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Татар) – 39:03 (5x5), 3:1 – Кронвалль (Нюквист, Зеттерберг) – 51:07 (5x4), 3:2 – Якупов (Уилсон, Джонсон) – 53:45 (5x4), 3:3 – Сёдерберг (Маккиннон, Бэрри) – 59:14 (6x5), 3:4 – Маккиннон (Ландеског) – 62:55 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Колорадо Эвеланш Наиль Якупов Никита Задоров Семён Варламов
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