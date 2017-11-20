Гол Якупова помог «Колорадо» отыграться и вырвать победу у «Детройта» в ОТ

«Колорадо Эвеланш» одержал непростую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Ред Уингз» отличились Джастин Абделкейдер (15-я минута), Андреас Атанасиу (40) и Никлас Кронвалль (52). За «Колорадо» голы забили Эрик Джонсон (20), Наиль Якупов (54) и Карл Сёдерберг (60). Победу «Эвеланш» принёс точный бросок Натана Маккиннона на 3-й минуте овертайма.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 46 секунд. Голкипер Семён Варламов и защитник Андрей Миронов участия в матче не принимали.