«Рейнджерс» уверенно победили «Оттаву», Лундквист оформил «сухарь»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы на свой счёт записали Кевин Хейз (25-я минута), Михаэль Грабнер (45) и Мика Зибанеджад (58). Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий Павел Бучневич провёл на льду 12 минут 58 секунд.

Это поражение стало для «Оттавы» третьим подряд. «Рейнджерс» одержали седьмую победу в последних девяти встречах.