Три звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который сделал передачу и забил победный гол в овертайме в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3).



Второй звездой стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, который сделал дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и помог своей команде выиграть со счётом 4:2.



Третьей звездой признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который оформил «сухарь», отразив 20 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз».