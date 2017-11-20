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Три звезды игрового дня в НХЛ

Хоккей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который сделал передачу и забил победный гол в овертайме в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3).

Второй звездой стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, который сделал дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и помог своей команде выиграть со счётом 4:2.

Третьей звездой признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который оформил «сухарь», отразив 20 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз».

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Вегас Голден Найтс Хенрик Лундквист
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