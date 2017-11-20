Светлов: Москва слезам не верит, но КХЛ без Подмосковья – это кошмарный сон

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Витязя» в этом сезоне. Команда занимает 11-е место на Западе и выиграла лишь два матча из последних 15. По итогам этого сезона три клуба будут исключены из КХЛ.

«Это один из самых неприятных сюрпризов всего чемпионата. «Витязь» представляет в КХЛ всё Подмосковье — и тут такой результат, лишь две победы в последних 15 матчах. На мой взгляд, кризис в Подольске ничто не предвещало. В «Витязе» есть такой лидер, как Афиногенов, есть молодые хоккеисты, среднее звено. Да, летом прилично поменялась линия легионеров, но костяк-то в команде сохранился. И тут такая затяжная неудача.



Нужно учитывать, что у «Витязя» остается ещё 22 матча, в том числе домашняя серия с дальневосточными клубами. Шансы есть, но команде необходима эмоциональная перезагрузка, новая энергетика, уверенность в своих силах. Во всяком случае, в игре с «Нефтехимиком» именно этого не хватило для победы.



После работы в Мытищах, когда у нас в «Атланте» практически на каждом матче фиксировали аншлаг, был уверен, что этот регион теперь не менее хоккейный, чем столичный. Он таковым и остаётся, просто нужно подтягивать результат — как говорится, Москва слезам не верит, в столичном регионе популярны победители. В любом случае для меня КХЛ без Подмосковья — кошмарный сон», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.