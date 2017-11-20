Гудас потеряет больше $ 400 тыс. зарплаты за время дисквалификации

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас был дисквалифицирован на 10 матчей за удар клюшкой по шее форварду «Виннипег Джетс» Мэттью Перро. Во время дисквалификации игрок не будет получать заработную плату и потеряет $ 408,5 тыс., сообщает ESPN. По контракту Гудас в этом сезоне должен был заработать $ 3,5 млн.



Это не первое отстранение чешского хоккеиста в НХЛ, в предыдущий раз его дисквалифицировали на шесть матчей за удар в голову Остону Царнику в выставочном матче с «Бостон Брюинз» перед сезоном-2016/17.

Видео удара Гудаса по голове Перро можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.