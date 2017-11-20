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«Амур» упустил преимущество в 2 шайбы в третьем периоде, но обыграл «Динамо» Мн

Хоккей

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке сначала Томаш Зогорна вывел хозяев вперёд, а затем Владислав Ушенин удвоил преимущество. В третьем периоде минчане отыгрались. Куинтон Хауден сократил отставание, а Андрей Степанов реализовал большинство и сравнял счёт.

Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу хабаровчанам принёс Олег Ли.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 2 0:0, 2:0, 0:2, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Зогорна (Бывальцев) – 23:11 (5x5), 2:0 – Ушенин Владислав (Коларж, Ушенин Вячеслав) – 26:25 (5x5), 2:1 – Хауден (Фонтейн, Ленгле) – 42:59 (5x5), 2:2 – Степанов (Граньяни, Ковыршин) – 46:22 (5x4), 3:2 – Ли (Бывальцев, Коларж) – 63:49 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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