«Амур» упустил преимущество в 2 шайбы в третьем периоде, но обыграл «Динамо» Мн

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке сначала Томаш Зогорна вывел хозяев вперёд, а затем Владислав Ушенин удвоил преимущество. В третьем периоде минчане отыгрались. Куинтон Хауден сократил отставание, а Андрей Степанов реализовал большинство и сравнял счёт.



Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу хабаровчанам принёс Олег Ли.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.