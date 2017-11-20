Бахмутов: матч Ночной лиги «Сталкер» — «Метеор» не уступал по напряжению КХЛ

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов рассказал о количественном и качественном прогрессе турнира в Московском регионе.

«В Москве ровно 100 команд! Так много не было никогда. Причём 100-я команда заявилась в самый последний момент. Что называется, на флажке. И – в «Лигу мечты», что сделало количество участников турнира нечётным, девять, и внесло определённые трудности в формирование календаря. Но наше московское региональное представительство справилось. Должен отметить, что выросло не только число участников, но и уровень отборочного этапа в столице. Это отмечают сами хоккеисты.

В «Лиге надежды» целых восемь групп, что позволило распределить команды по силе – чтобы в каждом конкретном турнире играли команды по возможности более равные, чтобы им было интересно. А московская «Лига мечты» стала заметно сильнее. В ней в этом сезоне выступает действующий обладатель кубка Крутова – «Сталкер», появилась сильная команда «Метеор» во главе с Леонидом Канарейкиным. Недавний первый матч между ними по напряжению не уступал иным встречам профессионалов в КХЛ. И это, опять же, не только моё мнение, но мнение зрителей, специалистов и журналистов, присутствовавших на этом матче», — сказал Бахмутов в беседе с Константином Нуждёновым.