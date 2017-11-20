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Дуайер — о камбэке с 0:2: в третьем периоде минское «Динамо» расправило плечи

Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с «Амуром». В третьем периоде минчане смогли ликвидировать дефицит в две шайбы, но уступили в овертайме со счётом 2:3.

«Поздравляю «Амур» с двумя очками. Конечно, на протяжении двух периодов соперник выглядел здорово, сделал многое для того, чтобы победить: создавал моменты в атаке, очень плотно действовал в зоне защиты, выигрывал единоборства. Нам приходилось тратить немало сил. Но в третьем периоде наша команда расправила плечи, забросила классные и важные шайбы. Трудный камбэк в конце сложного выездного турне, безусловно, заслуживает уважения. В овертайме у нас были шансы, чтобы решить исход встречи в свою пользу и завоевать два очка, но мы не сделали этого, а в конце позволили «Амуру» убежать в контратаку и победить. Конечно, я разочарован, однако, повторюсь, такой камбэк можно отнести к положительным моментам вечера», — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.

«Амур» упустил преимущество в 2 шайбы в третьем периоде, но обыграл «Динамо» Мн
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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