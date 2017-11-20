Сергачёв занял 7-е место в списке претендентов на «Колдер Трофи» после ¼ сезона

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв занял седьмое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. Голосование по итогам четверти сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.
19-летний Сергачёв в 20 матчах набрал 14 (5+9) очков. Главным фаворитом на победу признан нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер, который в 22 матчах забросил 11 шайб и сделал семь передач. Второе место занял форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер, набравший 17 (7+10) очков в 17 играх. Замыкает тройку первый номер драфта НХЛ 2017 года форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, на счету которого 15 (3+12) баллов в 19 матчах.
Итоги голосования выглядят следующим образом: Клейтон Келлер («Аризона») – 90 очков (18 первых мест), Брок Бисер («Ванкувер») – 43 очка, Нико Хишир («Нью-Джерси») – 33, Мэттью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс») – 33, Чарли Макэвой («Бостон Брюинз») – 21, Уилл Батчер («Нью-Джерси») – 20, Михаил Сергачёв («Тампа») – 13, Александр Керфут («Колорадо Эвеланш») – 7, Чарли Линдгрен («Монреаль Канадиенс») – 4, Янни Гурд («Тампа») – 2, Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз») – 2, Алекс Дебринкат («Чикаго Блэкхоукс») – 1, Йеспер Братт («Нью-Джерси») – 1.
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