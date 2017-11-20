Красиков: Салак – хороший конкурент, у него есть чему поучиться

Голкипер новосибирской «Сибири»Алексей Красиков прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Барысом» (4:0).



«Команда выполнила тренерскую установку, мы заслужили эту победу. Приехали с выезда, где недобрали очки, поэтому настраивались только на победу. Знали, что «Барыс» чуть посвежее после паузы, но для нас не имеет значения, в каком тонусе соперник. Если мы выходим, то бьёмся друг за друга, втыкаемся, не даём друг друга в обиду. Матчи с «Барысом» получаются для «Сибири» удачными, но игра на игру не приходится. В первом периоде было не так много бросков по моим воротам, но в этом дополнительная сложность. Стоишь «холодный», можешь пропустить контрвыпад. «Сухарь» мне не так важен, мы бьёмся за попадание в плей-офф, и самое главное – чтобы счёт был в нашу пользу. Начнёшь думать о матче на ноль – сразу пропустишь, это закон.



Я становлюсь стартовым вратарём? Говорят играть — выхожу и играю. У нас три очень сильных голкипера и здоровая конкуренция, все готовы сыграть в любой момент. С Салаком у нас рабочие отношения. Он постарше, всегда поможет, подскажет что-нибудь, какие-либо нюансы. Это хороший конкурент, есть чему у него поучиться», — передаёт слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Напомним, что вратарь «Сибири» Александр Салак пропустил три матча подряд.

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