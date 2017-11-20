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«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Степан Санников, Игорь Левицкий, Николай Демидов и Йонас Энлунд. Сухой матч оформил голкипер новосибирской команды Алексей Красиков, отразивший 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин на последних минутах встречи получил удаление «5+20».

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Барыс
Астана
1:0 – Санников – 32:18 (бул), 2:0 – Левицкий (Ермаков) – 39:37 (5x4), 3:0 – Демидов (Наумов) – 52:24 (5x4), 4:0 – Энлунд – 56:47 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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