«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 4:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Степан Санников, Игорь Левицкий, Николай Демидов и Йонас Энлунд. Сухой матч оформил голкипер новосибирской команды Алексей Красиков, отразивший 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин на последних минутах встречи получил удаление «5+20».
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