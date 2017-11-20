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ИИХФ может наложить штраф на ФХР, если КХЛ запретит игрокам ехать на ОИ-2018

Хоккей

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о санкциях, которые могут последовать при отказе КХЛ от участия в Олимпиаде.

«КХЛ является членом Федерации хоккея России, поэтому должна следовать правилам IIHF и разрешить игрокам из других стран участвовать в Олимпийских играх.

Действительно, санкции могут быть — речь идёт о штрафах. Думаю, что финские, шведские, чешские игроки и хоккеисты других стран, участвующих в Олимпийских играх, хотят представлять свои государства на этом соревновании, и будет неправильно отказать им в этом. Мы здесь ради спортсменов и атлетов, а не ради политики. Если действительно дойдёт до этого, это будет настоящим кошмаром. Мне не хотелось бы шантажировать КХЛ, мы должны найти общее решение во благо спортсменов и хоккея в целом. Нам нужно двигаться постепенно, обсудить ситуацию с членами совета и только потом действовать», — цитирует Фазеля ТАСС.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Рене Фазель ИИХФ ФХР
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