Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о санкциях, которые могут последовать при отказе КХЛ от участия в Олимпиаде.
«КХЛ является членом Федерации хоккея России, поэтому должна следовать правилам IIHF и разрешить игрокам из других стран участвовать в Олимпийских играх.
Действительно, санкции могут быть — речь идёт о штрафах. Думаю, что финские, шведские, чешские игроки и хоккеисты других стран, участвующих в Олимпийских играх, хотят представлять свои государства на этом соревновании, и будет неправильно отказать им в этом. Мы здесь ради спортсменов и атлетов, а не ради политики. Если действительно дойдёт до этого, это будет настоящим кошмаром. Мне не хотелось бы шантажировать КХЛ, мы должны найти общее решение во благо спортсменов и хоккея в целом. Нам нужно двигаться постепенно, обсудить ситуацию с членами совета и только потом действовать», — цитирует Фазеля ТАСС.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
ИИХФ может наложить штраф на ФХР, если КХЛ запретит игрокам ехать на ОИ-2018
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о санкциях, которые могут последовать при отказе КХЛ от участия в Олимпиаде.