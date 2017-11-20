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«Филадельфия» выставила на драфт отказов нападающего Мэтта Рида

Хоккей

Как сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» выставил на драфт отказов нападающего Мэтта Рида. Остальные клубы лиги имеют 24 часа, чтобы забрать форварда из списка отказов, или он отправится в фарм-клуб АХЛ.

В текущем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в четырёх матчах, не набрав результативных баллов при показателе полезности "+1", проводя на льду около десяти минут за игру.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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