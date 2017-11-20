Степанов: на канадской площадке «Амура» совсем другой хоккей — без средней зоны

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов подвел итоги после поражения от «Амура» (2:3 ОТ).



«Конечно, всегда хочется большего. Чувствуется, что сегодня не добрали свое. Хотелось еще очко зацепить. Понятно, что матч складывался непросто. Первый период провели на равных, во втором уступили, а в третьем вернулись в игру и очень хотели довести дело до победы.



С этого сезона „Амур“ поменял площадку на канадскую — она меньше, чем наша. Совсем другой хоккей, почти без средней зоны. Поэтому на своем льду хабаровчанам полегче, чем гостям. Но в третьем периоде мы перестроились, адаптировались, нащупали игру», — цитирует Степанова официальный сайт клуба.

«Амур» упустил преимущество в 2 шайбы в третьем периоде, но обыграл «Динамо» Мн