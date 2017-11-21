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Яруллин: у «Ак Барса» неудачная серия, настраиваемся победить «Салават»

Хоккей

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» (3:4 Б), а также рассказал о предстоящем «Зелёном дерби».

«Почему не сохранили победный счёт? Не знаю. Может, где-то концентрации не хватило. Может, устали ребята, которые были на льду. Смена получилась долгой. Не могу сказать, с чем это связано.

Впереди „Зелёное дерби“? Думаю, тут больше для вас мега-матч. Это интересное противостояние. Кто-то говорит, что оно лучшее. Хочется выиграть этот матч, будем настраиваться, тем более что у нас неудачная серия», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».

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Источник: БИЗНЕС Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Альберт Яруллин
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