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«Калгари» добыл победу над «Вашингтоном», Овечкин не забил в 6-м матче кряду

Хоккей

«Калгари Флэймз» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Столичные» открыли счёт на 2-й минуте — отличился Ларс Эллер. Однако после этого «Калгари» забросил четыре безответные шайбы — они на счету Джонни Годро (5-я минута), Шон Монахан (26), Микаэль Баклунд (45) и Марк Джиордано (47).

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 19 минут 30 секунд и 18 минут 37 секунд соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты 51 секунду. Отметим, что Овечкин не смог забить гол уже в шестом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 4
1:1, 0:1, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Эллер (Врана, Уилсон) – 01:02 (5x5), 1:1 – Годро (Монахан, Хэмилтон) – 04:49 (5x5), 1:2 – Монахан (Годро, Ткачук) – 25:22 (5x4), 1:3 – Баклунд (Хэмилтон, Ткачук) – 44:38 (5x4), 1:4 – Джиордано (Баклунд, Ягр) – 46:39 (5x5)
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