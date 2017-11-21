«Калгари» добыл победу над «Вашингтоном», Овечкин не забил в 6-м матче кряду

«Калгари Флэймз» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Столичные» открыли счёт на 2-й минуте — отличился Ларс Эллер. Однако после этого «Калгари» забросил четыре безответные шайбы — они на счету Джонни Годро (5-я минута), Шон Монахан (26), Микаэль Баклунд (45) и Марк Джиордано (47).

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 19 минут 30 секунд и 18 минут 37 секунд соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты 51 секунду. Отметим, что Овечкин не смог забить гол уже в шестом матче кряду.