Панарин признан первой звездой матча с «Баффало»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который завершился со счётом 3:2.

Панарин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в сезоне, провёл на льду 17 минут 34 секунды и нанёс два броска по воротам.



Второй звездой игры стал форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, который также забросил шайбу, третьей – нападающий «Баффало» Эвандер Кейн, забивший гол.

Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.