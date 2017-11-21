Бобровский вышел на второе место по победам в сезоне

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский помог своей команде обыграть «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

Голкипер вышел на второе место в НХЛ по количеству побед в сезоне. Он сравнялся с вратарём «Торонто Мэйпл Лифс» Фредериком Андресеном, у обоих по 12 побед, но Бобровский занимает второе место, потому что провёл на два матча меньше. Лидером по этому показателю является голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который выиграл 14 матчей.

Бобровский является третьим по коэффициенту надёжности (2,02) и четвёртым – по проценту отражённых бросков (93,3).