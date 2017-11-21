Абрамов: после Суперсерии Брагин похвалил команду за характер и хорошую игру

Нападающий команды QMJHL «Викториявилль» Виталий Абрамов рассказал о выступлении в Суперсерии.



«Огромный опыт получил и я, и команда на Суперсерии. Первый матч с Квебеком сложился неудачно — проиграли, и следующий нужно было обязательно выигрывать. Считаю, что проявили характер и забили на последних минутах. Уступили по буллитам, но там уже удача сыграла роль. Надеюсь, нам она улыбнётся на чемпионате мира. Почему не получилось в первом матче с Квебеком? Ребята подъехали уставшими, а мы, кто играет в QMJHL, не смогли себя должным образом проявить. Ну, хоть во втором матче собрались. Очень обидно, что на буллитах попал в штангу. Думаю, если бы повели в счёте, то выиграли бы.



Выкладывался на все сто процентов, не жалел себя. Просто жду решения тренерского штаба. Брагин всех поддержал по окончании Суперсерии, сказал, что мы проявили характер и показали хорошую игру, обозначал моменты, над которыми нужно работать», — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой. Полное интервью с Виталием Абрамовым читайте сегодня на «Чемпионате».



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