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Итоги дня для россиян в НХЛ: Овечкин не забивает 6 игр, 12-я победа Бобровского

Хоккей

В ночь с 21 на 22 ноября мск девять россиян приняли участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Сергей Бобровский одержал 12-ю победу в сезоне, Александр Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей, а Виктор Антипин завершил матч с показателем полезности"+2", хотя «Баффало» проиграл со счётом 2:3.

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец
Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»30 из 3293,83:2
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»005-119.30-00
Кузнецов (н)«Вашингтон»001-118.375 из 1000
Панарин (н)«Коламбус»1+002+117.34-00
Орлов (з)«Вашингтон»001-123.51-14
Антипин (з)«Баффало»0+102+218.36-00
Зайцев (з)«Торонто»002-124.16-00
Куликов (з)«Виннипег»001+117.36-00
Емелин (з)«Нэшвилл»002020.28-31

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