Итоги дня для россиян в НХЛ: Овечкин не забивает 6 игр, 12-я победа Бобровского

В ночь с 21 на 22 ноября мск девять россиян приняли участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Сергей Бобровский одержал 12-ю победу в сезоне, Александр Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей, а Виктор Антипин завершил матч с показателем полезности"+2", хотя «Баффало» проиграл со счётом 2:3.

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 30 из 32 93,8 3:2

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 5 -1 19.30 - 0 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 1 -1 18.37 5 из 10 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 1+0 0 2 +1 17.34 - 0 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 1 -1 23.51 - 1 4 Антипин (з) «Баффало» 0+1 0 2 +2 18.36 - 0 0 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 2 -1 24.16 - 0 0 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 1 +1 17.36 - 0 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 2 0 20.28 - 3 1

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