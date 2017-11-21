Итоги дня для россиян в НХЛ: Овечкин не забивает 6 игр, 12-я победа Бобровского

В ночь с 21 на 22 ноября мск девять россиян приняли участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Сергей Бобровский одержал 12-ю победу в сезоне, Александр Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей, а Виктор Антипин завершил матч с показателем полезности"+2", хотя «Баффало» проиграл со счётом 2:3.
События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец
Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|30 из 32
|93,8
|3:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|5
|-1
|19.30
|-
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|-1
|18.37
|5 из 10
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|2
|+1
|17.34
|-
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|-1
|23.51
|-
|1
|4
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0+1
|0
|2
|+2
|18.36
|-
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|-1
|24.16
|-
|0
|0
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|+1
|17.36
|-
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|2
|0
|20.28
|-
|3
|1
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