Дубль Донского не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча, проходившая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась со счётом 2:3 Б.



В начале первого периода Йоонас Донской открыл счёт, но во втором игровом отрезке «Анахайм» смог отыграться благодаря голу Кори Перри, а затем Рикард Ракелль вывел команду вперёд. В третьем периоде Йоонас Донской оформил дубль и сравнял счёт. Основное и дополнительное время закончилось вничью, в серии буллитов решающий гол забил Антуан Верметт.

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.

Видео второго гола Донского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.