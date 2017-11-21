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Дубль Донского не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча, проходившая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась со счётом 2:3 Б.

В начале первого периода Йоонас Донской открыл счёт, но во втором игровом отрезке «Анахайм» смог отыграться благодаря голу Кори Перри, а затем Рикард Ракелль вывел команду вперёд. В третьем периоде Йоонас Донской оформил дубль и сравнял счёт. Основное и дополнительное время закончилось вничью, в серии буллитов решающий гол забил Антуан Верметт.

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НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Донской (Кутюр) – 03:31 (5x5), 1:1 – Перри (Монтур, Ракелль) – 20:45 (5x5), 1:2 – Ракелль (Перри, Монтур) – 31:39 (5x5), 2:2 – Донской (Гертл, О'Реган) – 48:19 (5x4), 2:3 – Верметт – 65:00 ( ПБ)

Видео второго гола Донского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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