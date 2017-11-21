Дженнер: Бобровский играет блестяще, это скала «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер прокомментировал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2). Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков и выиграл 12-й матч в сезоне, выйдя по этому показателю на второе место в НХЛ.



«Он блестяще играет, у меня нет другого слова, чтобы описать это. Он показывает невероятную игру, то же самое случилось и сегодня. Это наша скала. Мы просто хотим помогать ему, надёжно играя перед воротами, а он очень хорош», — приводятся слова Дженнера на официальном сайте НХЛ.

В концовке третьего периода после сейва Бобровского в его воротах образовалась куча-мала, несколько игроков «Баффало» и «Коламбуса» попадали друг на друга в попытке добраться до шайбы.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.