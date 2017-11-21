Гуськов: Ли или Бывальцев могут уехать в команду, бьющуюся за кубок Гагарина

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился впечатлениями от игры нападающих «Амура» Олега Ли и Алексея Бывальцева.

8 команд КХЛ, которые находятся не на своих местах Перед сезоном были совсем другие расклады.

«Понятно, что многие игроки прогрессируют в командах, которые занимают не самые высокие места. В этих командах они находятся на очень хорошем счету, от их игры сильно зависит её результат. Но, с другой стороны, топ-клубы тоже ориентируются на определённую стратегию, которую они развивают. И не всем большим командам эти хоккеисты могут подойти. Приглашение в олимпийскую сборную – это тот шаг, который позволит Бывальцеву и Ли в следующем сезоне или уже после вызова добавить и работать ещё лучше за счёт эмоционального подъёма. Руководители топ-клубов не просто так ищут игроков, они интегрируют их в свой механизм, который должен работать. Я думаю, что к этому тоже нужно быть готовым.

Думаю, что в дедлайн, возможно, кто-то из них уедет в команду, которая будет бороться за кубок Гагарина. Им надо не расслабляться, а играть в том же духе или ещё сильнее. Нужно ли «Металлургу» возвращать Бывальцева? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть внутри команды. «Магнитке» сейчас нужно как можно быстрее находить свою игру и подниматься наверх турнирной таблицы, а также вспоминать свою уверенность. Возвращение Бывальцева – это вариант для того, чтобы встряхнуть его самого и дать ему воздух в «Металлурге», чтобы Алексей почувствовал, что он играет за топ-команду и приносит ей пользу. Но все вопросы к руководству», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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