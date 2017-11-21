Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов представил новый шлем

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов представил свой новый шлем.



Перед стартом сезона-2017/18 нижнекамская команда поменяла логотип, взяв в качестве нового символа волка. Это изображение нарисовано на верхней части маски, а снизу идёт надпись с названием команды. На задней части написаны имена детей Ежова, а также нарисован ёжик Соник.

«Нефтехимик» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 58 очков. Ежов провёл 30 матчей и одержал 14 побед.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Нефтехимика».