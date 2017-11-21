Нападающий «Барыса» Фрэттин дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет в связи с обращением обращение Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Барыс» (4:0).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Барыса» Мэттью Фрэттина наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.6.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.



У Фрэттина это уже второй в сезоне большой и дисциплинарный штраф до конца игры, поэтому на него согласно п.4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ накладывается дополнительная дисквалификация на два матча и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.