В Ночной лиге Башкортостана в дивизионе «Любитель 40+» впервые 14 команд

Завершилась заявочная кампания Ночной хоккейной лиги Республики Башкортостан в дивизионе «Любитель 40+» — на старт выйдет рекордное количество участников отборочного этапа (14 команд). Начало турнира запланировано на конец ноября.



Поскольку заявочная кампания завершена, региональное представительство Ночной лиги в Республике Башкортостан приступило к разработке и утверждению календаря соревнований.



«Впервые в дивизионе „Любитель 40+“ у нас примут участие 14 команд. Для нас это не только подтверждение факта популяризации лиги и любительского хоккея в целом, но и большая ответственность на нас, как организаторах соревнований. Повышается конкуренция внутри лиги», — рассказал Артур Гиндуллин, региональный представитель Ночной лиги.

Бахмутов: пришло время Ночной лиге расти не только вширь, но и вглубь Любительский хоккей в России продолжает набирать обороты.