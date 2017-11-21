Тренер «Калгари»: Ягр играет не за почести, он просто любит это делать

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен поделился мнением о мотивации нападающего Яромира Ягра.



«Игра Ягра с Годро? Думаю, Яромиру приходится по душе шанс работать и общаться с Джонни. Он считает Джонни очень хорошим хоккеистом. И что здесь, что в „Далласе“ я считал, что он оказывает очень хорошее влияние на молодых ребят. Он дополнительно остаётся на льду, и они это видят. Он любит хоккей. Он занимается в тренажёрном зале после матчей. И он всегда открыт к разговору об игре и разных мелочах.



Ягр играет не за почести. В этом отношении за него можно быть спокойным. Он играет, потому что любит это делать. И я думаю, что люди, а также его партнёры, уважают это», — цитирует Галуцена официальный сайт лиги.

Ягр: никогда не был в третьем звене, но это новый вызов для меня