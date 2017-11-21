Ягр: никогда не был в третьем звене, но это новый вызов для меня

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр поделился мнением о снижении игрового времени. В среднем ветеран проводит на льду около 13 минут за матч.



«В такой роли никогда не был. Но я об этом не думаю. Это новый вызов. Мне приходится все делать по-другому, не как привык, но в этом заключаются, я бы сказал, новые возможности. Мне не надо проводить много времени на льду, так что при моей хорошей готовности мы можем забивать третьим звеном.



Травмы на старте сезона? Случается всякое. И случается не просто так. Так что я не жалуюсь, это часть игры. В прошлом году мне повезло. В этом году — не очень, но всё нормально», — цитирует Ягра официальный сайт лиги.

«Тройка Кучерова — это Лемье, Ягр и Фрэнсис». Каспарайтис – о неделе в НХЛ Когда закончится спад у Овечкина и как перелом руки ударит по Каменеву.