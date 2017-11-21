Прохоров: если у «Ак Барса» есть интерес к Зарипову, продолжать карьеру надо там

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о сокращении срока дисквалификации нападающего Даниса Зарипова и его возможном возвращении в казанский «Ак Барс».



«Казанский „Ак Барс“ подписал с Данисом договор, между ними были отношения. Когда Зарипов покинул Магнитогорск, он договорился с „Ак Барсом“. По всем правилам, если у казанского клуба есть интерес к игроку, то продолжать карьеру, конечно же, нужно там. У Зарипова должен быть игровой навык. Билялетдинов должен понимать, как его использовать. Может травма произойти, ведь Данис давно не играл. Это уже вопрос к тренерскому штабу», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Зарипов возвращается в хоккей! И будет играть в «Ак Барсе» 36-летний форвард может сыграть в КХЛ уже 23 ноября.