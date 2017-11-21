Епанчинцев: «Спартак» контролировал игру, Беспалов подчищал ошибки

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2) и сказал, что молодёжь будет призываться в основной состав команды.



«Соперник индивидуально мастеровитый в игровом плане. Вратарь давал играть, подчищал моменты, которые были. Тем не менее мы контролировали игру. Хорошие атаки были с ходу, хорошие голы забили. Немного допускали индивидуальные ошибки. Во втором периоде – дальние ворота и соперник нас закрывал. Но Никита Беспалов подчищал эти моменты, за что ему спасибо. Спасибо команде, которая, несмотря на четвёртую домашнюю игру, вышла и сразилась. Предстоит выездная серия с теми же соперниками, с которыми играли дома. Сейчас отдохнём и будем готовиться.



Появилась ли у команды уверенность в том, что она может сравнивать счёт и переламывать ход матча? Уверенность приходит и позитив, что ребята не перестали играть, за что их наградили. Забили голы, нужные голы. Быстро пропустили, затем быстро забросили два. Это не только уверенность, но и командные действия, которые мы стараемся выполнять.



Талолуев вышел первый раз в своей карьере во взрослый хоккей. То, что у нас есть, планируем задействовать и на выездной серии. Жаль, что Цыплаков приехал из молодёжной сборной с травмой на неопределённый срок. Пытаемся задействовать молодёжь», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в КХЛ выиграв шесть матчей подряд