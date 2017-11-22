Гатиятулин: тяжёлая четвёртая игра на выезде, благодарен игрокам «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:1.



«Четвёртая игра на выезде, поэтому тяжёлый матч получился. Упорная борьба была до самого конца, и мы рады, что взяли три очка. Слова благодарности команде за самоотдачу. Ребята проявили характер, все отыграли как надо. Молодцы», — цитирует Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.



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